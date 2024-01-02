Tokyo'da yolcu uçağında yangın çıktı, tahliye edildi

Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama akabinde yangın çıktığı yer alıyor.

Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği belirtildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.

Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden 1'inin yaralı bir şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise akıbetinin henüz bilinmediğini duyurdu.

Öte yandan olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı.