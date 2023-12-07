Japonya-Türkiye Cemiyeti, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Japonya- Türkiye Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla başkent Tokyo'da resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde yapılan resepsiyona Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile iş, akademi ve bürokrasi dünyasının temsilcileri katıldı.

Japon Prenses Akiko, konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı resepsiyonuna katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Prenses Akiko, Osmanlı İmparatorluğu ile Japonya arasında 1873'te kurulan ilk kurumsal temasın üzerinden 150 yıl geçtiğini kaydetti.

Akiko, "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk, o zamanki insanların hayal edeceğinden çok daha fazla sağlam hale geldi." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını "dönüm noktası" olarak niteleyen Akiko, Türkiye'de refahın sürdürülmesini ve iki ülke ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.

Erdoğan ve Kişida görüşmesi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de konuşmasında, "Başta Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imizin temellerini atan ecdadımızı saygıyla anıyorum. Ülkümüz o günkü gibi yükselmek ve ileri gitmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamındaki görüşmelerini anımsatan Büyükelçi Güngen, liderlerin, iki ülke işbirliğinin ileriye taşınmasına yönelik ortak siyasi iradeyi teyit ettiklerini bildirdi.

Güngen, "Japonya ile ortaklığımız güçlü temeller üzerine kurulu. Ekonomi, ticaret, enerji, altyapı, denizcilik, doğal afetlerle mücadele, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji gibi geniş yelpazedeki işbirliğini somut projelerle ülkelerimizin yararına dönüştürme gayretimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Japonya-Türkiye Cemiyeti Başkanı Eizo Kobayaşi de konuşmasında, kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişen Türkiye Cumhuriyeti'ne tebriklerini bildirdi.

Kobayaşi, 2024 yılında Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin ve 2026 yılında Japonya-Türkiye Cemiyetinin kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Kültürel Japon tiyatrosu kabul edilen "Kabuki" sanatçılarının gösteri sunduğu resepsiyonda davetliler Türk mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Japonya-Türkiye Cemiyetinin hamiliğini Japonya Prensesi Akiko, Onursal Başkanlığını Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen yürütüyor.