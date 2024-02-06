Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Miraç Kandili'ni kutladı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. İbadetin ardından dua edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.
Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde saf tuttu.
Başkentte Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla kentin en büyük ibadethanesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'ne geldi.
Yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar cemaate kaside ve naat okudu.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Miraç Kandili'nin idrak edildiği program sonrası, Tokyo Camisi yerleşkesindeki Türk Kültür Merkezinde cemaate ikramda bulunuldu.