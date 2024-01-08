Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı

Tokyo'nun en büyük balık pazarının açılış gününde, 227 kilo ağırlığındakidev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı.

Dev ton balığı, deniz ürünleri toptancısı Yamayuki ve bir sushi zinciri tarafından800,000 dolara satın alındı.

Yamayuki ve sushi zinciri Onodera Group, pazarın en pahalı balığını dört yıl üst üste satın almış durumda.

Açık artırmanın sona ermesinin ardından Yamayuki başkanı Yukitaka Yamaguchi, bir grup muhabire, "Yapacaksak, kazanmak istedik" dedi.

Aomori İli kıyılarında yakalanan dev ton balığının bir sonraki durağı, Japonya'nın lüks Ginza bölgesindeki Michelin yıldızlı bir sushi restoranı olan Onodera olacak.

Yaklaşık çeyrek ton ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı için alınan astronomik fiyat rekor kırmadı - aslında, 1999'da kayıtların tutulmaya başladığından beri gerçekleşen en yüksek dördüncü satıştı - ancak COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Toyosu Balık Pazarı'nda ödenen en yüksek fiyat oldu.

Ton balığı, 2023'ün ilk açık artırmasında satılan en pahalı balıktan üç katından fazla bir fiyata satıldı ve bu durum, pandeminin balık fiyatları üzerindeki baskıyı, Japon turizmi ve restoran işi ile birlikte düşürdüğü dönemde bir pazar toparlanması umutlarını ateşledi.

Rekor, 2019'da Japon bir sushi restoran zinciri sahibi Kiyoshi "Ton Balığı Kralı" Kimura'nın, yıllık açık artırmada 613 pound ağırlığındaki bir mavi yüzgeçli ton balığı için 333.6 milyon yen (3.1 milyon dolar) ödediği zaman kırıldı, daha sonra muhabirlere beklentisinin beş katını ödediğini itiraf etti.

2019 açık artırmasının ardından Kimura, "Ton balığı çok lezzetli ve çok taze görünüyor, ama bence fazla yaptım" dedi.