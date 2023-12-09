Üye Girişi
Haberler

Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler 'Gazze'de soykırıma son verin', 'Özgür Filistin' sloganları attı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler "Gazze'de soykırıma son verin", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın birçok bölgesinden tepki yağarken, dünya çapında protesto gösterileri sürüyor. Bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan İsrail, protesto edildi. Shinjuku semtinde toplanan yüzlerce Japon gösterici, "Gazze'de soykırıma son verin", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze halkının yanındayız" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Pankart ve dövizlerle Shinjuku Tren İstasyonu çevresinde yürüyüş yapan grup, İsrail'in Gazze'de hastane ve okullara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, Japonya hükümetine ve dünya ülkelerine Gazze'deki sivillere yönelik katliamları önleyecek adımlar atma çağrısında bulundu.

"Soykırımı durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum"

Gazze Şeridi'nde yaşananlara tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını belirten Haruki Saito, Buraya Gazze'deki katliamı durdurmak için geldim. Şimdiye dek 17 bini aşkın Gazzeli sivil İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer G7 üyesi ülkelerin İsrail ordusunu desteklediğini kaydeden Saito, Japonya Başbakanı Kishida ve hükümetini tüm dünyadaki askeri yığınakları durdurmak için çaba göstermeye çağırıyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze" şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Tomoshi Omodo ise Filistin'de yaşanan katliamlardan ötürü sorumluluk duyduğunu belirterek, "Bir Japon ve işçi sınıfının bir üyesi olarak Gazze'deki ve dünyanın diğer yerlerindeki soykırımları durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum" dedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya İsrail Tokyo Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title