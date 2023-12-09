Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken, göstericiler "Gazze'de soykırıma son verin", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın birçok bölgesinden tepki yağarken, dünya çapında protesto gösterileri sürüyor. Bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan İsrail, protesto edildi. Shinjuku semtinde toplanan yüzlerce Japon gösterici, "Gazze'de soykırıma son verin", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze halkının yanındayız" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Pankart ve dövizlerle Shinjuku Tren İstasyonu çevresinde yürüyüş yapan grup, İsrail'in Gazze'de hastane ve okullara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, Japonya hükümetine ve dünya ülkelerine Gazze'deki sivillere yönelik katliamları önleyecek adımlar atma çağrısında bulundu.

"Soykırımı durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum"

Gazze Şeridi'nde yaşananlara tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını belirten Haruki Saito, Buraya Gazze'deki katliamı durdurmak için geldim. Şimdiye dek 17 bini aşkın Gazzeli sivil İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer G7 üyesi ülkelerin İsrail ordusunu desteklediğini kaydeden Saito, Japonya Başbakanı Kishida ve hükümetini tüm dünyadaki askeri yığınakları durdurmak için çaba göstermeye çağırıyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze" şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Tomoshi Omodo ise Filistin'de yaşanan katliamlardan ötürü sorumluluk duyduğunu belirterek, "Bir Japon ve işçi sınıfının bir üyesi olarak Gazze'deki ve dünyanın diğer yerlerindeki soykırımları durdurma zorunluluğum olduğuna inanıyorum" dedi. - TOKYO