Tokyo Haneda Havalimanı son durum ne? Tokyo uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı?

Tokyo Havalimanı'na bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak alev aldı. Tokyo Haneda Havalimanı son durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Peki, Tokyo Haneda Havalimanı son durum ne? Tokyo uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

TOKYO HANEDA HAVALİMANI SON DURUM NE?

Tokyo Havalimanı'na bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi. Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 mürettebattan 5'inden ise haber alınamıyor. Görüntülere göre uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir patlama ile yangının başladığı görülüyor. Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

TOKYO UÇAK KAZASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Japonya devlet televizyonu NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti. Öte yandan sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor.