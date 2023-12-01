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Milli sporcu Eray Şamdan, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti

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Tokyo'da düzenlenen 2020 olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli sporcu Eray Şamdan, öğrencisi olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret etti. Rektör Yılmaz, Eray'ın başarılarından gurur duyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Tokyo'da düzenlenen 2020 olimpiyatlarında dünya 2.si olarak gümüş madalya kazanan Milli sporcu Eray Şamdan, öğrencisi olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, karate dalında defalarca dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, 2020 olimpiyat oyunlarında dünya 2.si olma başarısı gösteren milli sporcu Eray Şamdan'ı ağırladı. Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Mehmet Aydemir ve Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Eray bizim gururumuz olan ve üniversitemizin yetiştirdiği ender sporcular arasında yer alan özel bir öğrencimiz. Lisans eğitiminin ardından şimdi de yine bizde yüksek lisansına devam ediyor. Çalışkanlığı, ahlakı ve başarıları ile her zaman iftihar ettik. Üniversitemize gösterdiği aidiyet duygusu da hepimizi gururlandırıyor. Eray, bir yandan eğitimine diğer yandan da sportif faaliyetlerine devam ediyor. Kendini geliştirmenin yanı sıra Üniversitemiz karate takımının başarısı için de ter döküyor. Üniversite olarak her zaman onun yanında yer aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Daha nice başarılara imza atacaktır. Ayrıca gelecekte antrenör olarak yeni Eray'lar yetiştireceğine gönülden inanıyoruz. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Azimle çalışmaya devam edecek

Yüksek lisans eğitimi için BUÜ'yü hiç düşünmeden tercih ettiğini söyleyen Eray Şamdan ise bir yandan da yeni başarılar için antrenmanları sürdürdüğünü aktardı. Üniversitenin ve hocalarının kendisine çok değerli katkılar sağladığını vurgulayan Eray, yeni başarılar için azimle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Halen BUÜ Karate Takımı'nda yer alan Eray Şamdan, Üniversitelerarası Türkiye şampiyonalarında, Üniversiteler Avrupa Şampiyonlarında ve Üniversite Olimpiyatları'nda üniversitesini defalarca birincilik kürsüsüne taşıdı. 2020 yılında katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda 2. olarak ülkesini de en iyi şekilde temsil eden Eray, bir yandan yüksek lisans eğitimine devam ederken diğer yandan da Karate Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor ve sporcu öğrencilere destek veriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uludağ Üniversitesi Eray Şamdan Bursa Spor Haberler

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