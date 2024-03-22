Üye Girişi
Haberler

Tokyo'da Japon Muhasebeci Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo'da yaşayan Japon muhasebeci Isao Yamaguchi, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için tek başına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Aralık ayından bu yana farklı bölgelerde eylemini sürdürdüğünü söyleyen Yamaguchi, elindeki pankartla Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Japonya'nın başkenti Tokyo alışılmadık bir İsrail protestosuna sahne oldu. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Isao Yamaguchi, Aralık ayından bu yana İsrail karşıtı tek kişilik protesto gösterisi düzenliyor. Yamaguchi, bugün de dev metropolün en turistik bölgelerinden Ueno'da sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. "Gazze'de çocukları öldürmeyin" ve "Hemen, şimdi ateşkeş" yazan pankartla Ueno bölgesinde yürüyen Yamaguchi, Japonların dikkatini Gazze'de yaşananlara çekmek için bu eylemi yaptığını söyledi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Japon Tokyo Gazze Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title