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Torku Şekerspor'un Para Badminton sporcusu Emine Seçkin, 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi

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Torku Şeker spor'un Para Badminton sporcusu Emine Seçkin, Paris'te yapılacak olan 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk kez temsil ederek tarihi bir başarı elde eden Torku Şeker spor Kulübü sporcusu Emine Seçkin, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da katılmaya hak kazandı. Bedensel Engelliler Badminton branşında tekerlekli sandalyede Türkiye'yi başarıdan başarıya götüren Emine Seçkin, dünya sıralamasında 47 sporcu içerisinde 49 bin 228 puanla dünya üçüncülüğünü elde ederek Paris Olimpiyatları'na Nisan ayında açıklanacak resmi sonuçlardan önce ismini yazdırdı.

"Torku'nun desteğiyle olimpiyata katılma ipini göğüsledim"

15 yıldır Para Badminton branşı ile ilgilendiğini ve çok büyük zorluklar çekerek bu başarıları elde ettiğini ifade eden milli sporcu Emine Seçkin, "Ülkemin başarısı için çok büyük fedakarlıklar yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Çok güçlü rakiplerle mücadele ederek bir yıldır süren Paralimpik oyunlara puan veren turnuvalardan aldığım puanlarla yarışı üçüncü olarak tamamlamak beni ve ailemi çok mutlu etti. Yeri geldi ailemden günlerce uzak kaldım, yeri geldi büyük sorunlarla mücadele ettim, yeri geldi dönem dönem spordan kopma noktasına kadar geldim ama yılmadım başta ailem olmak üzere antrenörüm ve kulübüm Torku Şeker spor'un büyük destekleriyle olimpiyata katılma ipini göğüsledim. İnşallah bu kez Paralimpik Oyunlardan madalya ile döneceğim. Bunun için çok sıkı çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Birçok sporcuya ilham verecek"

Torku Şeker spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam, büyük başarılar elde eden Emine Seçkin'in mücadelesi ile örnek bir sporcu olduğunu, birçok sporcuya ilham verecek bir mücadele sergilediğini söyleyerek, "Emine Seçkin ile 15 yıldır turnuva turnuva, ülke ülke başarı basamaklarını çıkarak haklı bir sonuca ulaştık. Gerek antrenman gerekse müsabakalarda sergilediği büyük azim ve mücadele ile ikinci kez ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecektir. İnşallah bayrağımızı da göndere çektirerek İstiklal Marşımızı gururla okutacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Geriden gelen sporculara örnek olmuştur"

Torku Şeker spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu da gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Seçkin'i tebrik etti. Başkan Erkoyuncu, kulüp olarak genç sporcuları destekleyerek, başarılı sporcular çıkarmak için sistemli ve planlı bir şekilde spor faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Amatör branşlarla başarılı sporcuları milli takımlara kazandırmak için çalışıyoruz. Emine kardeşimiz kulübümüze geldiği günden bu yana hem kulübümüze hem de ülkemize birçok madalya kazandırmıştır. Sporcumuz Emine Seçkin olimpiyat vizesini alarak, geriden gelecek sporcularımıza örnek olmuştur. Sporcumuzu ve tüm milli takımımızı tebrik ediyor başarılar diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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