Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Ulusal ve Uluslararası Başarılar Kazandı

Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü, görme engelli öğrencileri hayata hazırlamak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Kulüp, birçok branşta ulusal ve uluslararası başarılar elde etti. Şeydanur Kaplan'ın Tokyo Paralimpik Oyunlarında Kadın Goalball Milli Takımı ile Paralimpik Oyunlar Şampiyonu olması, kulübün 10 yıllık serüvenini zirveye taşıdı. Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, gösterdikleri başarılar sonrası Şeref Aylığı ile ödüllendirilip Devlet Sporcusu oldu. Kulübün hedefi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında milli forma ile bir kez daha şampiyon olmak.

Görme engelli öğrencileri hayata hazırlamak, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak için kurulan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası başarı kazandı.

2011 yılında Kadınlar Goalball Yükselme Ligi müsabakaları ile başladıkları bu serüven 10 yıl sonra 2021 yılında Şeydanur Kaplan'ın Tokyo Paralimpik oyunlarında Kadın Goalball Milli Takımı ile Paralimpik Oyunlar Şampiyonu olmasıyla zirveye çıktı.

61 yıl sonra olimpiyat madalyası

Milli güreşçiler Hasan Güngör (1960 Roma-altın / 1964 Tokyo-Gümüş) ve Bayram Şit'den (1952 Helsinki-altın) sonra Denizli'ye 61 yıl sonra Olimpiyat madalyası sevinci yaşatan Şeydanur Kaplan'ın kariyeri ise başarılarla dolu. 2017 yılında giymeyi başladığı Ay Yıldızlı Milli Forma ile sırasıyla Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bir diğer Milli Yıldız Berfin Altan ise 2021 yılında kıl payı kaçırdığı Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında sergilediği performans ile 2021 Goalball Avrupa Şampiyonasında ve 2022 Dünya şampiyonasında Milli Takım kadrosunda yer alarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan gösterdikleri başarılar sonrası Şeref Aylığı ile ödüllendirilip Devlet Sporcusu oldur. Milli yıldızların şimdiki hedefi,2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında, milli forma ile bir kez daha şampiyon olup İstiklal Marşını okutarak Türk bayrağını dalgalandırmak.

"Hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye Şampiyonu olduk"

Sporcularının bu başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Atmaca, yapmış oldukları çalışmalarının meyvesini aldığını belirtti. Atmaca, "6 kişiden oluşan Milli Takımımızın 3 sporcusu okulumuz mezunu. Şeydanur ve Berfın halen Okul Spor Kulübümüzde kariyerlerine devam ediyor. Türkiye Goalball Kadınlar Ligi'ni 2.sırada bitirdik. 2023 yılında görme engelli okullar arası goalball şampiyonasında hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye Şampiyonu olduk. Okul idaremizin ve velilerimizin destekleri ile inşallah daha çok çalışıp Milli Takımımıza oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ