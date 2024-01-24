Üye Girişi
Haberler

Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden Enver Apanay yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden ve Tokyo Türk Cemiyeti kurucusu Enver Apanay'ın cenazesi için Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türk toplumu temsilcileri ve Apanay'ın sevenleri katıldı.

Japonya'da Tatar Türk toplumunun önderlerinden ve Tokyo Türk Cemiyeti kurucusu Enver Apanay yaşamını yitirdi.

Apanay'ın cenazesi için Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türk toplumu temsilcileri ve Apanay'ın sevenleri katıldı.

Büyükelçi Güngen, buradaki konuşmasında, "Apanay, çok sevdiğimiz ve Tokyo'da bizler adına çok gayret etmiş, emek vermiş çok saygıdeğer birisidir." ifadesini kullandı.

Apanay'ın her zaman iyi hatırlanacağını belirten Güngen, "Kaybetmek istemezdik. Ruhu huzur içinde olsun, onu özleyeceğiz, her zaman da saygıyla anacağız." dedi.

Türk toplumunun, Japonya'da tanıtılmasına katkıları

Tokyo Türk Cemiyeti Başkanı Cemil Agafur da Apanay'ın, cemiyetin başkanlığını uzun yıllar yürüttüğünü anımsattı.

Agafur, Türk toplumunun Japonya'da tanıtılmasında, Tokyo Camisi'nin arsasının Türkiye'ye hibe edilmesi süreciyle caminin yaptırılmasında Apanay'ın büyük katkıları bulunduğunu anlatarak, "Merhumun, bizlere bıraktığı bu eser için yeniden şükranlarımızı sunmak isteriz. Sevgili Enver ağabeyimizin yerinin cennet olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Cenaze namazını, Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar kıldırdı.

Tokyo Camisi'nden kaldırılan Apanay'ın cenazesi, başkent Tokyo'nun doğu kıyısında Yokohama kentindeki Yabancılar Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Japonya Tokyo Tatar Ölüm Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! 25 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title