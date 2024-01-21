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Tokyo Camisi İmam Hatibi AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisinin imam hatibi, kurra hafız Muhammed Rıfat Çınar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Çınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisinin imam hatibi, kurra hafız Muhammed Rıfat Çınar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

" Deprem : Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" karesini seçen Çınar, depremin acılarının yaşandığı sırada kurtarma ekibi, asker ve vatandaşların "kurtarılan bir cana nasıl sahip çıktıklarını görebildiğini" söyledi. Çınar, "Depremden 177 saat sonra kurtarılan bu arkadaşın heyecan ve sevinçle buradan götürülüşüne hep beraber tanık olduk." ifadesini kullandı.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğrafını tercih eden Çınar, İsrail'in Gazze Şeridinde "din farkı gözetmeksizin" saldırdığını belirterek, bu fotoğrafı, "İsrail'in, gerek Hristiyan gerek Müslüman, yapmış olduğu bu katliamın büyük göstergesi" olarak niteledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafına oy veren Çınar, fotoğrafın, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu büyük bir mitingle dünyaya duyurduğunu kaydederek, "Fotoğraf, mitinge katılan vatandaşlarımızın, Filistin halkının yanında olduğunun en güzel ifadesinin göstergesi." dedi.

"Spor" kategorisinde David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" karesinde karar kılan Çınar, "Şampiyonlar Ligi müsabakasında, öncesindeki uyarılara rağmen, Celtic taraftarlarının tribünde İsrail'i protesto etmesi büyük bir yankı uyandırmıştı." ifadesini kullandı.

"Çevre" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçen Çınar, Fatih Camisinin iki minaresinin arasına dolunayın yerleşirken, TCG Anadolu Gemisinin aynı kareye girdiğine dikkati çekerek, burada AA foto muhabirinin sabrı ve bakış açısını vurguladı.

Tokyo Camisi imam hatibi Çınar, AA'nın bu yıl ekstradan eklediği "Gazze" ve "Deprem" kategorisindeki fotoğraflarla gündemi sıcak tuttuğuna dikkati çekerek, AA muhabir ve foto muhabirlerine tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Gazze Çınar Tokyo Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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