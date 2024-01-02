Japon Hava Yolları'na ait yolcu uçağı çarpışarak alev aldı

Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. Yanan uçakta bulunan 379 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facia gibi bir kaza yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı. Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi. - TOKYO