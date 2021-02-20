GAZİANTEP - Üzerinde İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi

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Ele geçirilen yılan derisi v Yazı ve figürler Gaziantep'te üzerinde İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildiGAZİANTEP AA) - Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı...

Ele geçirilen yılan derisi v

Yazı ve figürler Gaziantep'te üzerinde İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi

GAZİANTEP AA) - Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve

M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı