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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan H Grubu maçında Juventus, konuk ettiği geçen yılın şampiyonu Chelsea'yi 1-0'la geçerek puanını 6'ya çıkardı. Maçın tek golünü, 46. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

Lille'e Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada G Grubu'nda Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi.

Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

E Grubu'nda Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Kiev'i Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Choupo-Moting'in ağları sarsmasıyla 5-0 yendi.

Barcelona ikinci maçında da puanla tanışamadı

E Grubu'nun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Portekiz ekibinin gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Katalan temsilcisi, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

F Grubu'nda ise geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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