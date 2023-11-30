Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi ve ayrıca 'haftanın oyuncusu' ödülü için aday gösterildi.

Galatasaray'ın dün oynadığı Manchester United karşılaşmasında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Sarı-kırmızılı ekibin A Grubu 5'inci hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı. Faslı futbolcu ayrıca "haftanın oyuncusu" ödülü için de aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde: "Gregor Kobel - Joao Cancelo, Mikola Matviyenko, Lewin Blum, Phil Foden, Joao Mario, Jude Bellingham, Hakim Ziyech, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Ciro Immobile."