Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Avrupa Ligi finali nerede 2024? 2023-2024 UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak? İşte detaylar…

Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi. Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. 58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti. Peki, Avrupa Ligi finali nerede 2024? 2023-2024 UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak? İşte detaylar…

AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE 2024?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/2024 sezonunda final İrlanda'nın Dublin şehrindeki Dublin Arena'da oynanacak. 2024 UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 2023-2024 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2024 UEFA Avrupa Ligi finali, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumunda oynanacak organizasyonun 53. finalidir. Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 15. final maçıdır.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER, BELLİ OLDU MU?

Play-Off'ta rakiplerin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Grupların tamamen bitmesinin ardından, 3'üncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu takımlar:

İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

A GRUBU: West Ham United/ Freiburg

B GRUBU: Marsilya/ Brighton

C GRUBU: Real Betis/ Rangers/ Sparta Prag

D GRUBU: Sporting Lizbon

E GRUBU: Touolouse/ Union Saint-Gilloise

F GRUBU: Rennes/ Villarreal

G GRUBU: Slavia Prag/ Roma

H GRUBU: Karabağ/ Molde

İlgili Haberler