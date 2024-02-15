Zaha Sparta Prag maçında neden yok? Zaha yok mu, sakat mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Rams Park'ta Sparta Prag'ı konuk ediyor. Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 belli olurken hücum hattı dikkat çekti. İki maç üzerinden oynanacak son 16 turu öncesinde avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki, Sparta Prag maçında neden yok?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü (bu akşam) 20:45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın, play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in daha önce yönettiği 4 maçta takımlarımız sadece 1 kere galip gelebildi.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇININ SPİKERİ KİM

Galatasaray - Sparta Prag maçının spikeri kim Gökhan Abdik oldu.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Muslera | Berkan, Nelsson, Davinson, Kaan | Kerem Demirbay, Torreira, Mertens | Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Sparta Prag: Vindahl | Vitik, Panak, Krejci | Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes | Birmancevic, Karabec, Kuchta

SPARTA PRAG MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray muhabiri Kaya Temel, Youtube kanalında Wilfried Zaha ile ilgili bilgiler aktardı. "Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya özel olarak izin vermiş ve dinlenmesini istemiş. Zaha, maç kadrosunda yer alacaktır. Zaha, antrenmanda yer almadığı için ilk 11'de olmayacağını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.