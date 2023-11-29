Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Manchester United ile oynadığı maçın 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'ın 1 dakika süren incelemesi sonrası oyun devam etmesi ise büyük tepki aldı.

Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United maçının 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'da incelenen pozisyonda "Devam" kararı çıktı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Konuk takımda McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.

TEPKİ YAĞDI

VAR'ın yaklaşık olarak 1.5 dakika incelemesi sonrasında oyunun devam etmesine ise binlerce yorum yapıldı.

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Galatasaray Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title