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Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi

29 Kasım 2023 21:47 Son Güncelleme: 21:54 Abone Ol

Galatasaray, Manchester United ile oynadığı maçın 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'ın 1 dakika süren incelemesi sonrası oyun devam etmesi ise büyük tepki aldı.