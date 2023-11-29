Galatasaray-Manchester United maçındaki pozisyona tepkiler çığ gibi
Galatasaray, Manchester United ile oynadığı maçın 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'ın 1 dakika süren incelemesi sonrası oyun devam etmesi ise büyük tepki aldı.
Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United maçının 15. dakikasında McTominay'ın eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. VAR'da incelenen pozisyonda "Devam" kararı çıktı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Konuk takımda McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.
TEPKİ YAĞDI
VAR'ın yaklaşık olarak 1.5 dakika incelemesi sonrasında oyunun devam etmesine ise binlerce yorum yapıldı.