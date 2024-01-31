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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol seçildi

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Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi. Tete'nin Kopenhag karşısında attığı gol ise 2. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi. Tete'nin, Kopenhag karşısında kaydettiğ igol de 2. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın 29 Kasım'da RAMS Park'ta oynanan mücadelede Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka Galatasaraylı Tete'ye ait oldu. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag'a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray - Manchester United maçında Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in sarı-kırmızılıların filelerine gönderdiği gol ise 5. seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete

3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons

4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland

5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes

6 - Union Berlin - Braga: Bruma

7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus

8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata

9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia

10- Newcastle United - Milan: Joelinton - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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