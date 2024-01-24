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Süper Lig devlerinin rüyası başlamadan sona erdi! Martial bıçak altına yattı

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Ara transfer döneminde Süper Lig devleriyle adı anılan Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial, kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat oldu. Fransız futbolcu, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Manchester United'ın 28 yaşındaki futbolcusu Anthony Martial, bıçak altına yattı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız yıldız, sezonu İngiliz ekibinde tamamlayacak.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Martial geçirdiği ameliyat sonrası sezonun sonunu Manchester United'da getirecek. Fransız yıldız, İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlaması sonrası bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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