Galatasaray - Manchester United maçı İngiliz basınında: 'Kırmızı Şeytanlar üç konuda ders almışsa Galatasaray'ı yener'

Bu akşam İstanbul’da Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı İngiliz basınında işlendi.

Bu akşam İstanbul’da Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı İngiliz basınında işlendi.

Galatasaray deplasmandaki ilk maçta Kırmızı Şeytanlar’ı 2-3 yenmiş, bu Galatasaray’ın gruptaki tek galibiyeti olmuştu. Gruptan çıkma veya en azından yola Avrupa Ligi’nde devam etme umudunu korumak için iki takımın da galibiyete ihtiyacı var.

Guardian gazetesinin haberine göre Manchester Teknik Direktörü Erik ten Hag oyuncularına “Sakin olmalı ve duygusal hareket etmemelisiniz, hislerinizi kontrol etmek zorundasınız” uyarısında bulundu.

Gazetenin Manchester futbol muhabiri Jamie Jackson’ın imzasını taşıyan haberde ten Hag’ın “Önemli olan sizin oyununuz. Rakibin nasıl oynadığı mühim değil. Güzel bir plan hazırlayacağız ve sahada herkesin sorumluluk alması gerekecek” dediği aktarıldı.

Manchester’da 155 yıldır yayın yapan, bölgenin önemli yerel gazetelerinden Manchester Evening News’in Kıdemli Manchester United Yazarı Samuel Luckhurst “Kırmızı Şeytanlar bu üç konuda ders almışsa Galatasaray’ı yener” başlıklı yazısında, bu maçın United için Aralık 2020’den bu yana en önemli Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu vurguladı.

O tarihte Kırmızı Şeytanlar Almanya’da RB Leipzig’e 3-2 kaybederek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Takımın 2013’ten beri oynadığı 26 Şampiyonlar Ligi deplasman maçında yalnızca sekiz galibiyet alabildiğini, İstanbul’da daha önce Başakşehir’e de kaybettiğini hatırlatan Luckhurst, öte yandan Premier Lig’de son dört deplasman maçını da kazandığını fakat bunlardan üçünün ligin dibinde yer alan üç takıma karşı olduğunu vurguladı.

Manchester yazarı, takımın çıkarması gereken üç ders olduğunu yazdı.

Birincisi, sezonun başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo’nun hafta sonu ilk maçında Everton’a karşı sergilediği başarılı performansından sonra bu maçta da ilk 11’de başlaması gerektiğiydi:

“İstanbul’da ilk 11’de yer almasını istemeyecek Manchester taraftarı bulmak zordur. Everton deplasmanı Mainoo için güzel bir ısınma imkanı sundu fakat İstanbul’da kulak tıkacına ihtiyaç duyabilir.”

Yazar, United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e ve Galatasaray’a gol attıktan kısa süre sonra gol yediğini hatırlattı ve bu sefer buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü olarak da, Copenhagen maçında ise iki devrenin de sonlarında goller yendiğini vurgulayan yazar, United savunmasının performansının bu maçta önemli olacağını aktardı:

“United bu grubu kolaylıkla dokuz puanla bitirebilirdi. Kaybettikleri üç maçtaki performansları, Copenhagen karşısında 1-0 kazandıkları maçtaki performanslarından daha iyiydi.”

Luckhurst, gerekli derslerin alınması durumunda takımın Galatasaray karşısında bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alabileceğini vurguladı.

Samuel Luckhurst, akşam Manchester’ın ideal 11’inin 4-3-3 formatında aşağıdaki oyuncularla olması gerektiğini yazdı.

Kale : Onana

Savunma : Dalot, Maguire, Carane, Shaw

Orta saha : McTominay, Mainoo, Fernandes

İleri üçlü : Pellistri, Hojlund, Garnacho

Danimarkalı Rasmus Hojlund, 5 golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en golcü futbolcuları listesinin tepesinde Erling Haaland ve Alvaro Morata ile birlikte yer alıyor.

Gazetenin bir diğer spor yazarı Rich Fay ise, hafta sonu Everton karşısındaki kadronun mümkün olduğunca bu maçta da sahada olması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Dalot bir haftada üç maçı çıkaramayabilir. O yüzden onun yerine savunma yönü daha güçlü Wan-Bissaka sahada olmalı.”

Fay, Martial’ın son dönemdeki formunun iyi olduğunu ve bu nedenle Pellini yerine ileri üçlüde ona yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Manchester United’ın kendi internet sitesine konuşan ten Hag da ideal kadroda çok fazla değişiklik yapmanın iyi sonuç vermediğini, rotasyonda dengenin önemli olduğunu söyledi.

Daily Mail muhabiri Oliver Holt ise İstanbul’dan yazdığı izlenimde, 1993’teki ünlü maçın oynandığı, bir zamanlar Avrupa futbolunun en önemli sahalarından biri olarak görülen Ali Sami Yen’in yerinde bugün bir otel olduğunu hatırlattı.

Bazı takımların stadyum değiştirirken atmosferini kaybettiğini ama Galatasaray için bunun kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Holt, “Bir cehennem gitti, ama United gruptan çıkmak istiyorsa yenisinin gürültüsünde oynamayı başarmak zorunda” dedi.

Galatasaray’ın teknik direktör yardımcısı Ismael Garcia Gomez ise Amerikan spor medyası ENPS’in Manchester muhabiri Rob Dawson’a oyun planlarını şöyle aktardı:

“Manchester United’ın oyun içinde iyi fikirleri olduğunu görüyoruz. Fakat yoğun baskı yapan bir takımla karşılaştıklarında bazen bocalayabiliyorlar.

“Banttan izlediğimiz maçlarda bile, özellikle ilk yarıda işler iyi gitmediğinde oyuncuların gerildiğini görebiliyoruz. Old Trafford’daki ilk maçta da bunu görmüştük. Taraftarlar müthişti, oyuncuları da kaliteli ama takım bazen bir kere tıkanınca işler zorlaşıyor.

“Hedefimiz yüksek tempolu bir oyunla baskı kurup hata yapmaya zorlamak. Hata yapmalarını beklemek değil, hataya zorlamak. İlk maçta da ilk golü bu sayede atmıştık.

“Tabii ki bu şekilde oynamamız, maçtaki ilk golü yememizin de nedeniydi. Baskıyla topu ele geçiremezsek ve bizim yarı sahamıza gelirlerse iyi koşucuları ve müthiş bitiricilikte golcüleri var.

“Ama bu riski almak istiyoruz.”