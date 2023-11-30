Galatasaray'ın performansıyla öne çıkan oyuncuları adaylar arasında
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, haftanın enleri adayları arasında yer aldı.
Manchester United maçında frikikten iki gol atan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech frikikten attığı 2 golle geri dönüşün mimarlarından olmuştu. Ziyech bu performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Listede Benfica'dan Joao Mario, Manchester City'den Phil Foden ve Lazio'dan Ciro Immobile de yer aldı. - İSTANBUL