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Galatasaray'ın performansıyla öne çıkan oyuncuları adaylar arasında

30 Kasım 2023 12:07 Son Güncelleme: 12:08 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, haftanın enleri adayları arasında yer aldı.