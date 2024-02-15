SPP hangi takım, SPP açılımı ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Rams Park'ta Sparta Prag'ı konuk ediyor. Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 belli olurken hücum hattı dikkat çekti. İki maç üzerinden oynanacak son 16 turu öncesinde avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki, SPP hangi takım SPP açılımı ne

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü (bu akşam) 20:45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın, play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in daha önce yönettiği 4 maçta takımlarımız sadece 1 kere galip gelebildi.

SPP HANGİ TAKIM?

SPP : Sparta Prag'ın kısaltmasıdır.