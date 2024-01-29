"Hastayım" deyip antrenmana gitmedi, gece kulübünde ortaya çıktı! Rashford'a unutamayacağı ceza

Premier Lig devi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford geçtiğimiz günlerde hastalığını bahane ederek antrenmana katılmamıştı. Aynı gün gece kulübünde görülen futbolcunun cezası kesildi.

2 HAFTALIK MAAŞI 25 MİLYON LİRA

Manchester United, antrenmana gitmeyip soluğu gece kulübünde alan Marcus Rashford'ın 2 haftalık maaşını kesti. Cezası 25 milyon liraya denk gelen futbolcunun 2 haftalık maaşı dudak uçuklattı.

"HAFTALIK MAAŞINI ALABİLİR MİYİZ?"

2. Lig ekibi Newport'ta bir taraftar olaya esprili bir yaklaşımda bulundu. Manchester United ile oynadıkları karşılaşmada Newport taraftarı, "Rashford, haftalık maaşını alabilir miyiz?" pankartı açtı.

Newport taraftarının açtığı pankart