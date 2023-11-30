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Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

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Manchester United karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu.

ZIYECH'TEN 2 GOL 1 ASİST

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Ziyech mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün de asistini yaptı.

Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Hakim Ziyech, Manchester United karşısındaki çılgın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakim Ziyech Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

Adam geldiğinden beri varlık gösteremedi diye eleştirilip duruyodu klas dünya çapında futbolcu böyledir sana bir maç alır veya bir kupa kazandırır b utun parasını çıkartır öyle kerem gibi fır fır koşmaz bunlar nokta atışı yapar olmayacak golleri atar işine bakar

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