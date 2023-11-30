Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Manchester United karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu.

ZIYECH'TEN 2 GOL 1 ASİST

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Ziyech mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün de asistini yaptı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Hakim Ziyech, Manchester United karşısındaki çılgın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: