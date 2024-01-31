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Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Kerem'in attığı gol Devler Ligi'nin "En iyisi" seçildi

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Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan eleştiri alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem'in Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 35 maça çıkan milli futbolcu, söz konusu maçlarda 12 gol atarken 8 de asist kaydetti.

ELEŞTİRİ ALIYOR

Bazı maçlarda net fırsatları değerlendiremeyen Kerem, zaman zaman sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük eleştiri alıyor.

İşte Kerem'in o golü;

Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Kerem'in attığı gol Devler Ligi'nin 'En iyisi' seçildiGörüntü: Exxen

Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Kerem'in attığı gol Devler Ligi'nin 'En iyisi' seçildiGörüntü: Exxen

Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Kerem'in attığı gol Devler Ligi'nin 'En iyisi' seçildiGörüntü: Exxen

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

eymen şener:

İyi futbolcu fakat sabırsız herşeye kosabilecegini düşünüyor gücünü verimli kullanırsa Galatasaray'ın en leri arasına girer

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