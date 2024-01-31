Galatasaray taraftarının topa tuttuğu Kerem'in attığı gol Devler Ligi'nin "En iyisi" seçildi
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan eleştiri alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem'in Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
20 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 35 maça çıkan milli futbolcu, söz konusu maçlarda 12 gol atarken 8 de asist kaydetti.
ELEŞTİRİ ALIYOR
Bazı maçlarda net fırsatları değerlendiremeyen Kerem, zaman zaman sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük eleştiri alıyor.
İşte Kerem'in o golü;