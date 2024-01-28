Altay kaleye geçti! Manchester United turladı

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, yeni takımı ile ilk maçına Newport karşısında çıktı. Manchester United, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

MANU KAZANDI

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County ile Manchester United karşı karşıya geldi. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-2'lik skorla kazandı.

ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI

Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı. Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.