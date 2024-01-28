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Altay kaleye geçti! Manchester United turladı

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Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçına İngiltere Federasyon Kupasın'da Newport'a karşı çıktı. Başarılı eldiven mücadelede 4 kurtarış yaptı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Manu, adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, yeni takımı ile ilk maçına Newport karşısında çıktı. Manchester United, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

MANU KAZANDI

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County ile Manchester United karşı karşıya geldi. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-2'lik skorla kazandı.

Altay kaleye geçti! Manchester United turladı

ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI

Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı. Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.

Altay kaleye geçti! Manchester United turladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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