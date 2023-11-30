Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'da Altay Bayındır sesleri! Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı milli eldiveni listeye aldı. Ara transfer döneminde ilk temasın kurulacağı Altay, yeni sezonun başında Galatasaray'a imza atabilir. Genç kaleci daha önce yaptığı açıklamada, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım." diyerek Galatasaray'da oynayabileceğinin sinyalini vermişti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Altay Bayındır Galatasaray Muslera Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title