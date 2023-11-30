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Galatasaray'da Altay Bayındır sesleri! Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor

30 Kasım 2023 15:18 Son Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı milli eldiveni listeye aldı. Ara transfer döneminde ilk temasın kurulacağı Altay, yeni sezonun başında Galatasaray'a imza atabilir. Genç kaleci daha önce yaptığı açıklamada, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım." diyerek Galatasaray'da oynayabileceğinin sinyalini vermişti.