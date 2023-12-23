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Beşiktaş, Manchester United'ın eski hocasına teklif yaptı

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e teklifte bulundu. Beşiktaş yönetiminin Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Solskjaer, 21 Kasım 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ifade edildi.

2021'DEN BERİ BOŞTA

Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ayhan KURT:

Allh akıl fikir versin bu futbol pespyelerine Rıza yi beğenmezler etiket değil peki samet sen ne zaman değiştin yaslninc akillancaklarina yok şu ok bu

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