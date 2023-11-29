Galatasaray - Manchester United maçında zemin sorunu yaşanıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United'ı saat 20.45'te konuk edecek. İstanbul'da gün boyu devam eden yoğun yağmur nedeniyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ağırlaşırken, stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesinde bulunuyor.

Yoğun yağış nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, topun zeminde sekmediği gözlendi.