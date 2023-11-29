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Galatasaray-Manchester United Karşılaşmasını 51 Bin 741 Taraftar İzledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.

Galatasaray- Manchester United karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 51 bin 741 taraftar izledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.

Manchester United taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray Futbol Spor Haberler

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