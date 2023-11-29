Haberler ›› Spor ›› Galatasaray-Manchester United Karşılaşmasını 51 Bin 741 Taraftar İzledi

Galatasaray-Manchester United Karşılaşmasını 51 Bin 741 Taraftar İzledi

29 Kasım 2023 23:54 Son Güncelleme: 23:56 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.