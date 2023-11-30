Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golüne aday gösterildi.
Listede Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den de Martin Odegaard yer aldı. - İSTANBUL