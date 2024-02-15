UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Rams Park'ta Sparta Prag'ı konuk ediyor. Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 belli olurken hücum hattı dikkat çekti. İki maç üzerinden oynanacak son 16 turu öncesinde avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki, Sparta Prag Teknik Direktörü Tomas Rosicky kimdir? Tomas Rosicky hangi takımlarda oynadı?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü (bu akşam) 20:45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın, play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in daha önce yönettiği 4 maçta takımlarımız sadece 1 kere galip gelebildi.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇININ SPİKERİ KİM

Galatasaray - Sparta Prag maçının spikeri kim Gökhan Abdik oldu.

SPARTA PRAG TEKNİK DİREKTÖRÜ TOMAS ROSİCKY KİMDİR?

Doğum: 4 Ekim 1980 (43 yıl yaşında), Prag, Çekya

Tomáš Rosicky (d. 4 Ekim 1980, Prag); Çek eski futbolcudur. Kardeşi ve Menajeri olan Jirí Rosicky de futbolcudur.

Çek futbolcu dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Rosicky, 2006/2007 sezonundan 2015/2016 sezonunun sonuna kadar İngiltere'nin Arsenal takımında forma giymiştir. Hücuma dönük orta saha futbolcusu olarak tercih edilen Rosicky, kanatlarda da forma giyebiliyordu. Arsenal döneminde sık ve ciddi sakatlıklar geçiren Rosicky, 44 maçta forma giyip 9 gol attı ve 5 asist yaptı. 4 Mart 2014 tarihinde, Arsenal ile olan sözleşmesini uzattı.

Rosicky, 30 Ağustos 2016'da, ülkesinin takımı Sparta Praha'a yeniden dönüp, transfer olduğunu açıkladı.

Çekya millî futbol takımınında formasını giyen Rosicky millî formayla oynadığı 67 maçta 18'de gol atmıştır.