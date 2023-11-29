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Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere attığı golle cevap verdi

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Galatasaray'ın Manchester United ile oynanan maçta, haftalardır eleştirilere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, beraberlik golünü attı. Sarı-kırmızılılar 3-2 geriye düştüğü maçta Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 3-3'e getirdi.

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların beraberlik golünü haftalardır eleştirilen Kerem Aktürkoğlu attı.

GALATASARAY'I MAÇA ORTAK ETTİ

Sarı-kırmızılıların 3-2 geriye düştüğü maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol atarak durumu 3-3 yaptı.

İşte Kerem'in şık golü;

Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere attığı golle cevap verdi

Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere attığı golle cevap verdi

Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere attığı golle cevap verdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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