Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere attığı golle cevap verdi
Galatasaray'ın Manchester United ile oynanan maçta, haftalardır eleştirilere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, beraberlik golünü attı. Sarı-kırmızılılar 3-2 geriye düştüğü maçta Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 3-3'e getirdi.
Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların beraberlik golünü haftalardır eleştirilen Kerem Aktürkoğlu attı.
GALATASARAY'I MAÇA ORTAK ETTİ
Sarı-kırmızılıların 3-2 geriye düştüğü maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol atarak durumu 3-3 yaptı.
İşte Kerem'in şık golü;