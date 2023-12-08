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Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavurdu

8 Aralık 2023 17:20 Son Güncelleme: 17:23 Abone Ol

İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United, 3 ödül birden kazandı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, ayın menajeri seçilirken, Alejandro Garnacho en güzel gol ve Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülünü aldı. Manchester United, Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazanmayı başarmıştı.