Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier Lig'i kasıp kavurdu
İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United, 3 ödül birden kazandı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, ayın menajeri seçilirken, Alejandro Garnacho en güzel gol ve Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülünü aldı. Manchester United, Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazanmayı başarmıştı.
İngiltere Premier Lig'e bu sezon tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United Kasım ayında adeta küllerinden doğdu.
3 ÖDÜL BİRDEN ALDILAR
Özellikle sezon başında aldığı sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan İngiliz devi, Premier Lig'de Kasım ayında 3 ödül birden kazandı.
KASIM AYINDA YENİLMEDİLER
Takımın deneyimli antrenörü Erik ten Hag, Kasım'da ayın menajeri seçildi. Alejandro Garnacho, Kasım ayının en güzel golü; Harry Maguire ise ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Manchester United, Premier Lig'de Kasım ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.