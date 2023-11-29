Galatasaray, Manchester United karşısında berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL