Manchester United Aston Villa maçında Zaniolo oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Manchester United son 4 resmi maçta 3 puan alamadı ve yeni çıkışı bu maç ile yapmak istiyor. Aston Villa ise son derece formda ve 3 puan için sonuna kadar savaşacak!Manchester United Aston Villa maçında Zaniolo oynuyor mu?

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇINDA ZANİOLO OYNUYOR MU?

Premier Lig'in 19'uncu haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Manchester United - Aston Villa maçı 26 Aralık Salı günü saat 23.00'te TOD TV ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

İşte kadrolar:

Aston Villa

MANU

Zaniolo yedekler arasında yer alıyor.