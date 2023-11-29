Olgucan KALKAN/İSTANBUL, -

STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

HAKEMLER: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

GALATASARAY: Muslera - Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 82 Nelsson), Torreira, Ndombele (Dk. 60 Oliveira), Ziyech (Dk. 82 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu), Zaha (Dk. 88 Kerem Demirbay), Icardi

MANCHESTER UNITED: Onana - Wan-Bissaka (Dk. 78 Dalot), Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat (Dk. 58 Mainoo), Antony, Fernandes, Garnacho (Dk. 78 Pellistri), Hojlund (Dk. 58 Martial)

GOLLER: Dk. 29 ve 62 Ziyech, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) - Dk. 11 Garnacho, Dk. 18 Bruno Fernandes, Dk. 55 McTominay ( Manchester United )

SARI KARTLAR: Boey, Kaan Ayhan (Galatasaray) - Bruno Fernandes, Amrabat, Shaw, Wan-Bissaka ( Manchester United )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United 3-3 berabere kaldı. Galatasaray bu skorla puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha ceza sahası dışındaki Mertens'i gördü. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

11'inci dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Garnacho, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

18'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkarttı. Shaw'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bruno Fernandes, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

29'uncu dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Topla birlikte rakip sahada hareketlenen Torreira, ceza sahasının hemen dışında Bruno Fernandes tarafından düşürülünce Galatasaray serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ziyech'in şutunda top kaleci Onana'nın sağından ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Mertens'in içeri çevirdiği topa ön direkte Kaan Ayhan dokundu fakat top yan ağlarda kaldı.

55'inci dakikada Manchester United farkı yeniden 2'ye çıkardı. Antony'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Wan-Bissaka yerden içeri çevirdi. Ön direkte McTominay'ın ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-3.

62'nci dakikada Galatasaray farkı bir kez daha 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Ziyech geçti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Onana'nın hatası sonrası top ağlara gitti: 2-3.

66'ncı dakikada Zaha'nın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

71'inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ziyech'in pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluşturdu: 3-3.

84'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Dalot, ceza sahasının dışında müsait durumdaki Bruno Fernandes'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.