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UEFA, saatlerdir sular altında olan Rams Park'ın zeminine yeşil ışık yaktı

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UEFA yetkilileri, İstanbul'da yaşanan olağanüstü yağış sonrası Rams Park'ın zeminini inceledi ve Galatasaray-Manchester United maçının oynanmasına engel bir durum olmadığına karar verdi.

İstanbul'daki yoğun yağış etkisini sürdürürken UEFA Yetkilileri, bu akşam Galatasaray- Manchester United maçının oynanacağı Rams Park'ın zeminini inceledi.

İNCELEME YAPILDI

UEFA, tarafından yapılan inceleme sonrası Galatasaray-Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletildi.

RAMS PARK SULAR İÇİNDE

Yoğun yağışın saatlerdir etkisini sürdürmesinden dolayı dev mücadelenin oynanacağı Rams Park sular içinde kaldı.

UEFA'dan Galatasaray-Manchester United maçına yeşil ışık

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rams Park Stadyumu Manchester United Galatasaray Spor Haberler

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