UEFA, saatlerdir sular altında olan Rams Park'ın zeminine yeşil ışık yaktı

UEFA yetkilileri, İstanbul'da yaşanan olağanüstü yağış sonrası Rams Park'ın zeminini inceledi ve Galatasaray-Manchester United maçının oynanmasına engel bir durum olmadığına karar verdi.

İstanbul'daki yoğun yağış etkisini sürdürürken UEFA Yetkilileri, bu akşam Galatasaray- Manchester United maçının oynanacağı Rams Park'ın zeminini inceledi.

İNCELEME YAPILDI

UEFA, tarafından yapılan inceleme sonrası Galatasaray-Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletildi.

RAMS PARK SULAR İÇİNDE

Yoğun yağışın saatlerdir etkisini sürdürmesinden dolayı dev mücadelenin oynanacağı Rams Park sular içinde kaldı.