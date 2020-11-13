Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis Gaziantep'te kayınpederini arazi anlaşmazlığı yüzünden fıstık bahçesinde yaşadıkları tartışmanın sonucunda öldüren Adem Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis

GAZİANTEP - Gaziantep'te kayınpederini arazi anlaşmazlığı yüzünden fıstık bahçesinde yaşadıkları tartışmanın sonucunda öldüren Adem Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde 2 yıl önce fıstık arazisi anlaşmazlığı yüzünden yaşadıkları tartışma sonucunda kayınpederi Ahmet Batar'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle kasten adam öldürme suçundan Gaziantep 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adem Batar hakkında karar çıktı. Görülen 6'ncı duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık Batar duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılırken diğer sanıklar Ekrem B., Ali D. Muhammet Ekrem B. ile avukatı Nesrin Tuncel ve Ahmet Batar'ın yakınları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. İddia makamı sanık Batar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

"Öldürme kastım yoktu"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Batar, öldürme kastının olmadığını nefsi müdafaa ettiğini savundu. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalıştığını vurgulayan Batar, "Önce Ahmet Batar bana saldırdı. O bizi öldürmek istedi. 27 aydır haksız yere tutukluyum. Çocuklarımı göremiyorum. Benim üzerime mermiler yağarken mecburen kendimi savunmak zorunda kaldım. Üzerime plan kurdular. Eşim olaydan önce tuhaf davranışlar sergiliyordu. Olaydan sonra anladım ki eşim beni köye götürüp babasına öldürtmek istedi. Olayın tek görgü tanığı iki oğlumdur. Çocuklara da baskı yaptıkları için aleyhime ifade veriyorlar. Benim öldürme kastım yoktu" dedi.

"İlk hareket maktulden gelmiştir"

Sanık avukatı Mustafa Batar ise, mahkemeye gelen tanıkların yalan beyan verdiklerini iddia ederek karşı tarafın olayın tanığı olan kişileri kullandığını söyledi. Kural olarak şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini aktaran Batar, "İddianame de belirtildiği gibi maktule 5 kişi saldırmış olsa maktulün vücudunda izler olurdu. Sanığın meşru müdafaadan yaralanması istenmiyor. İlk hareket maktulden gelmiştir. Sanığın beraatını ve tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma baskı yapmadım"

Mahkemede söz alan sanık Batar'ın eşi Canan B. ise 7 yıl boyunca gördüğü eziyete ve şiddete çocuklarının hatırı için ses çıkarmadığını belirterek, "Çocuklarım babasız büyümesin diye şiddete boyun eğdim. Evlatlarıma hiç baskı yapmadım. Ben onlara 'Ne gördüyseniz onu anlatın' dedim" dedi.

"Maktul silahla vurulmasaydı aldığı darbelerden dolayı ölürdü"

Maktulün aile avukatı Nesrin Tuncel ise savunmasında sanıkların önce maktulü darp edip ardından öldürdüklerini ifade etti. Maktulün silahla öldürülmemesi durumunda aldığı darbelerden dolayı hayatını kaybedeceğini aktaran Tuncel, "Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz. Karşı tarafın beyanları doğru değildir. Maktul kaburgalarına kadar kırmışlar" diye savunma yaptı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanıkların hepsinin son sözü "Suçsuzum, beratımı isterim" oldu.

Müebbet hapiste indirim uygulandı

Son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ekrem B.'nin beraatına, sanık Adem Batar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına kararda indirim uygulanarak 25 hapis cezası verilmesine, sanık Eyüp D. ile Muhammet Ekrem B.'ye 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN