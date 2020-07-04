FETÖ'den aranan ihraç polis yakalandı
Niğde'de FETÖ'den aranan ihraç polis Şanlıurfa'da yakalandı.
04.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:09
Niğde'de FETÖ'den aranan ihraç polis Şanlıurfa'da yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Şanlıurfa'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA