Evi yandı, gelinliğini giyemedi
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Evi yandı, gelinliğini giyemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evi yandı, gelinliğini giyemedi

Tokat'ta dün gece meydana gelen yangında çeyizi kullanılamaz hale gelen genç kız, nikahında gelinliğini giyemedi.

Tokat'ta dün gece meydana gelen yangında çeyizi kullanılamaz hale gelen genç kız, nikahında gelinliğini giyemedi.

Kemer Mahallesinde bulunan tek katlı iki ailenin yaşadığı ahşap ev gece yarısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mehmet Mert, yeğeni R.M. ile çıkan kavga sonrasında yangın çıktığını söyleyerek kundaklama iddiasında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada R.M. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Günün ağarması ile birlikte yangının oluşturduğu hasar ortaya çıkarken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ev sakinleri ise yapılan çalışmaları üzgün gözlerle izledi. Genç kızın çeyizinden kurtarılan bazı eşyaları samanlığa konuldu. Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri aileye destek olmak için evde inceleme yaptı.

Nikahına sayılı saatler kala çeyizi yangında zarar gören Zehra Mert ise büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın odasına astığı çeyizinden bazı eşyaları kurtarılırken, gelinliğini kullanılamaz hale geldi. Tokat Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikahta genç kız hayalleri olan gelinliği giyemedi. Nikah töreni sonrasında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Mert, çeyizinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Çok üzüldüm, gelinliğimi giyemediğim için" diye konuştu.

Nikahlarını arifesinde çıkan yangın nedeni ile üzüntüsünü dile getire Murat Boy, "Buruk bir mutluluk var içimizde inşallah bu günleri de atlatacağız. Eşim gelinliğini giyemedi kader böyleymiş. Birileri bunu bize layık gördü yaşayacağız" ifadelerimi kullandı.

Genç kızın babası Mehmet Mert ise dünya evine giren kızının eşyalarını yangında kullanılamaz duruma gelmesi nedeni ile üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yangını yeğeni R.M.'nin aralarında yaşanan bir kavga nedeni ile çıkardığını iddia eden Mert, "Bizi karakola şikayet etmiş. Karakoldan geldikten sonra biraderin evinin olduğu taraftan yangın çıkarmış. Evde kızımın çeyizi asılı idi kullanılmaz hale geldi. Kızıma yardımcı olan olursa sevinirim" diye konuştu. - TOKAT

Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Evi yandı, gelinliğini giyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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