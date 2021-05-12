Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı eşini mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde tartıştığı eşini mutfak bıçağı ile 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı. 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç kadının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, bugün saat 11.15 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ş. (30) adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yaralı kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadın, 5 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Rabi Buse Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Ş. tutuklandı. - KOCAELİ

Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 18:49:56. #1.15#

title