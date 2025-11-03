Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı
Enflasyon rakamları sonrası memurların 4 aylık zam oranı yüzde 16,55 olarak kesinleşti. Bu oran, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon oranının eksi çıkmaması durumunda, memur ve memur emeklileri için garanti zam anlamına geliyor. Polis, öğretmen, hemşire, profesör gibi çeşitli unvanlardaki memurların maaşları bu oranda artacak. İşte meslek meslek yeni maaşlar...
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşti. Ünvana göre zamlı maaşlar da belli oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI 16,55
Ekim ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte, memurların 4 aylık zam oranı yüzde 16,55 olarak belirlendi. Kasım ve Aralık aylarında enflasyon oranının eksi açıklanmaması halinde, bu oran memur ve memur emeklileri için garanti zam anlamına geliyor.
Yapılan hesaplamalara göre, polis, öğretmen, hemşire, profesör, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi ve mühendis gibi çeşitli unvanlardaki memurların yeni maaşları yüzde 16,55 oranında artacak.
MAAŞLAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Uzmanlar, memur maaşlarının derece, kıdem, öğrenim durumu, görev yapılan bölge, çocuk sayısı ve dil tazminatı gibi unsurlara göre farklılık gösterebileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle memurların kendi maaş artışlarını hesaplarken mevcut maaşlarının yüzde 16,55'ini baz almaları gerektiği ifade ediliyor.
5 OCAK'TA BELLİ OLACAK
TÜİK'in 5 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin 2026 yılında alacakları zamlı maaşları belli olacak.Söz konusu artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme payı dikkate alınacak.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı alacak. Bu rakamlara ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.
GÖREVDEKİ MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI
- Ambar Memuru – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.533,62 TL – Maaşa gelen zam: 8.032,31 TL – 4 aylık veriye göre zamlı maaş: 56.565,94 TL
- Antrenör – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.235,97 TL – Zam: 8.314,05 TL – Yeni maaş: 58.550,02 TL
- Arama Kurtarma Teknisyeni – 10/2 – Önlisans – Mevcut maaş: 53.790,90 TL – Zam: 8.906,29 TL – Yeni maaş: 62.693,29 TL
- Araştırma Görevlisi – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.933,51 TL – Zam: 11.593,54 TL – Yeni maaş: 81.527,05 TL
- Araştırmacı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 55.021,72 TL – Zam: 9.106,09 TL – Yeni maaş: 64.127,82 TL
- Arkeolog – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.137,37 TL – Zam: 10.283,73 TL – Yeni maaş: 72.421,10 TL
- Arşiv Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 51.390,60 TL – Zam: 8.544,91 TL – Yeni maaş: 59.935,51 TL
- Asistan (Sağlık Hizmetleri) – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 70.921,84 TL – Zam: 11.737,56 TL – Yeni maaş: 82.659,41 TL
- Asker Öğretmen – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.880,60 TL – Zam: 9.744,74 TL – Yeni maaş: 68.625,34 TL
- Aşçı – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.378,24 TL – Zam: 8.211,69 TL – Yeni maaş: 54.505,34 TL
- Avukat – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 66.214,68 TL – Zam: 10.958,53 TL – Yeni maaş: 77.173,20 TL
- Ayniyat Saymanı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 52.414,46 TL – Zam: 8.674,59 TL – Yeni maaş: 61.089,05 TL
- Bahçıvan – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.378,24 TL – Zam: 8.211,69 TL – Yeni maaş: 54.505,34 TL
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.641,57 TL – Zam: 10.201,68 TL – Yeni maaş: 71.843,25 TL
- Başkomiser – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.833,17 TL – Zam: 11.557,39 TL – Yeni maaş: 81.390,51 TL
- Başasistan (Sağlık Hizmetleri) – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 92.223,70 TL – Zam: 15.263,02 TL – Yeni maaş: 107.486,73 TL
- Başkanlık Müşaviri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 78.178,48 TL – Zam: 12.938,54 TL – Yeni maaş: 91.117,02 TL
- Başmüfettiş – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 70.574,27 TL – Zam: 11.719,62 TL – Yeni maaş: 82.293,89 TL
- Belediye Başkan Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.960,63 TL – Zam: 11.911,62 TL – Yeni maaş: 83.848,15 TL
- Berber – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Bilgisayar İşletmeni – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 49.139,21 TL – Zam: 8.052,94 TL – Yeni maaş: 57.271,57 TL
- Biyolog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 74.868,56 TL – Zam: 12.390,75 TL – Yeni maaş: 87.259,31 TL
- Bölge Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 103.227,12 TL – Zam: 17.084,09 TL – Yeni maaş: 120.311,29 TL
- Bölge Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.722,59 TL – Zam: 8.394,52 TL – Yeni maaş: 59.117,11 TL
- Cezaevi Katibi – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 61.894,67 TL – Zam: 10.243,57 TL – Yeni maaş: 72.138,24 TL
- Cezaevi Müdürü – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 52.286,46 TL – Zam: 8.653,36 TL – Yeni maaş: 60.939,82 TL
- Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 84.874,61 TL – Zam: 14.064,75 TL – Yeni maaş: 98.939,36 TL
- Çarşı-Mahalle Bekçisi – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 56.120,79 TL – Zam: 9.287,99 TL – Yeni maaş: 65.408,78 TL
Çocuk Eğiticisi – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 49.554,10 TL – Zam: 8.201,20 TL – Yeni maaş: 57.755,31 TL
- Çocuk Gelişimcisi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 53.596,74 TL – Zam: 8.870,26 TL – Yeni maaş: 62.467,00 TL
- Çözümleyici – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.599,98 TL – Zam: 9.036,28 TL – Yeni maaş: 63.636,26 TL
- Dağıtıcı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.378,24 TL – Zam: 7.675,60 TL – Yeni maaş: 54.053,84 TL
- Daire Başkanı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 104.603,56 TL – Zam: 17.311,89 TL – Yeni maaş: 121.915,34 TL
- Daire Başkanı (KİT'ler) – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 79.453,32 TL – Zam: 13.149,52 TL – Yeni maaş: 92.602,84 TL
- Daire Tabibi – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 81.015,73 TL – Zam: 13.227,92 TL – Yeni maaş: 94.243,65 TL
- Daktilograf – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.582,16 TL – Zam: 8.040,35 TL – Yeni maaş: 56.622,51 TL
- Defterdarlık Uzman Yardımcısı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.882,92 TL – Zam: 9.745,12 TL – Yeni maaş: 68.628,04 TL
- Defterdarlık Uzmanı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 65.649,54 TL – Zam: 10.865,00 TL – Yeni maaş: 76.514,54 TL
- Denetçi-Başdenetçi – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 95.312,89 TL – Zam: 15.774,28 TL – Yeni maaş: 111.087,17 TL
- Denetmen – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 65.649,54 TL – Zam: 10.865,00 TL – Yeni maaş: 76.514,54 TL
- Denetmen Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 60.815,79 TL – Zam: 10.086,05 TL – Yeni maaş: 70.901,84 TL
- Denizcilik Sörvey Mühendisi – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 80.815,79 TL – Zam: 13.375,01 TL – Yeni maaş: 94.190,79 TL
- Destek Hizmetleri Daire Başkanı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 104.620,90 TL – Zam: 17.314,76 TL – Yeni maaş: 121.935,67 TL
- Diş Protez Teknisyeni – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 54.464,96 TL – Zam: 9.174,45 TL – Yeni maaş: 63.638,70 TL
- Diş Tabibi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.280,75 TL – Zam: 11.465,96 TL – Yeni maaş: 80.746,71 TL
- Diyetisyen – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.879,45 TL – Zam: 9.744,55 TL – Yeni maaş: 68.623,99 TL
- Doçent – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 83.651,73 TL – Zam: 13.248,47 TL – Yeni maaş: 96.900,20 TL
- Doktor Öğretim Üyesi – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 75.037,29 TL – Zam: 12.418,67 TL – Yeni maaş: 87.455,96 TL
- Ebe – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 54.152,63 TL – Zam: 8.962,26 TL – Yeni maaş: 63.114,89 TL
- Eczacı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.041,57 TL – Zam: 9.605,89 TL – Yeni maaş: 67.647,44 TL
- Eğitim Görevlisi / Dini İhtisas Merkezi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.598,91 TL – Zam: 10.194,83 TL – Yeni maaş: 71.793,74 TL
- Eğitim Uzmanı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.530,67 TL – Zam: 8.362,83 TL – Yeni maaş: 58.893,50 TL
- Ekonomist – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 53.250,03 TL – Zam: 8.812,88 TL – Yeni maaş: 62.062,91 TL
- Emanet Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.500,00 TL – Zam: 8.112,75 TL – Yeni maaş: 58.612,75 TL
- Emniyet Amiri – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 70.805,12 TL – Zam: 11.718,25 TL – Yeni maaş: 82.523,36 TL
- Emniyet Müdürü 3. Sınıf – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 78.101,05 TL – Zam: 12.972,65 TL – Yeni maaş: 91.073,70 TL
- Enformasyon Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 52.823,82 TL – Zam: 8.743,83 TL – Yeni maaş: 61.567,66 TL
- Enstitü Sekreteri – 3/1 – Lisans – Mevcut maaş: 65.327,10 TL – Zam: 10.811,63 TL – Yeni maaş: 76.138,73 TL
Fizikçi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.382,50 TL – Zam: 9.662,30 TL – Yeni maaş: 68.044,80 TL
- Fizyoterapist – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.700,44 TL – Zam: 9.052,92 TL – Yeni maaş: 63.753,36 TL
- Garson – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Gassal – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.475,32 TL – Zam: 7.691,67 TL – Yeni maaş: 54.166,99 TL
- Gelir Uzman Yardımcısı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.845,93 TL – Zam: 9.739,09 TL – Yeni maaş: 68.585,06 TL
- Gemi Adamı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 58.845,93 TL – Zam: 9.739,09 TL – Yeni maaş: 68.585,06 TL
- Genel Müdür – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 133.332,06 TL – Zam: 22.052,86 TL – Yeni maaş: 155.300,52 TL
- Genel Müdür Bakan Müşaviri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 111.121,71 TL – Zam: 18.390,64 TL – Yeni maaş: 129.512,35 TL
- Genel Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 114.116,13 TL – Zam: 18.886,22 TL – Yeni maaş: 133.002,35 TL
- Genel Sekreter (Üniversite) – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 86.761,87 TL – Zam: 14.359,09 TL – Yeni maaş: 101.120,96 TL
- Grafiker – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 55.625,00 TL – Zam: 9.205,94 TL – Yeni maaş: 64.830,93 TL
- Hademe – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Hakim – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 140.930,06 TL – Zam: 23.364,20 TL – Yeni maaş: 164.294,26 TL
- Hakim Adayı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 66.901,16 TL – Zam: 11.072,14 TL – Yeni maaş: 77.973,30 TL
- Hastabakıcı – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 47.495,37 TL – Zam: 7.934,96 TL – Yeni maaş: 55.880,33 TL
- Hazine Avukatı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 65.112,14 TL – Zam: 10.776,06 TL – Yeni maaş: 75.888,20 TL
- Hemşire – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.464,96 TL – Zam: 9.043,74 TL – Yeni maaş: 63.638,70 TL
- Hizmetli – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Hukuk Müşaviri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.794,38 TL – Zam: 10.213,05 TL – Yeni maaş: 72.007,43 TL
- İcra Katibi – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.501,78 TL – Zam: 8.358,03 TL – Yeni maaş: 58.859,82 TL
- İcra Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 52.056,20 TL – Zam: 8.615,30 TL – Yeni maaş: 60.671,50 TL
- İcra Müdür Yardımcısı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.552,51 TL – Zam: 10.102,87 TL – Yeni maaş: 71.755,37 TL
- İcra Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.055,39 TL – Zam: 11.428,67 TL – Yeni maaş: 80.484,06 TL
- İl İdare Memuru – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 59.018,13 TL – Zam: 9.767,50 TL – Yeni maaş: 68.785,63 TL
- İl Emniyet Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 78.172,79 TL – Zam: 12.937,50 TL – Yeni maaş: 91.110,29 TL
- İl Emniyet Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 101.211,44 TL – Zam: 16.735,56 TL – Yeni maaş: 117.957,00 TL
- İl Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 74.887,05 TL – Zam: 12.393,81 TL – Yeni maaş: 87.280,86 TL
- İl Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 104.623,21 TL – Zam: 17.315,14 TL – Yeni maaş: 121.938,35 TL
- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 73.132,70 TL – Zam: 12.103,46 TL – Yeni maaş: 85.236,16 TL
- İlçe Emniyet Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 75.868,24 TL – Zam: 12.556,19 TL – Yeni maaş: 88.424,43 TL
- İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 75.831,26 TL – Zam: 12.550,07 TL – Yeni maaş: 88.381,33 TL
- İlçe Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.918,06 TL – Zam: 11.882,43 TL – Yeni maaş: 83.800,49 TL
- İmam-Hatip – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.949,03 TL – Zam: 8.432,07 TL – Yeni maaş: 59.381,10 TL
- İnfaz Koruma Başmemuru – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 59.428,41 TL – Zam: 9.835,40 TL – Yeni maaş: 69.263,81 TL
- İnfaz Koruma Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.951,50 TL – Zam: 8.293,32 TL – Yeni maaş: 59.244,82 TL
- İstatistikçi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 57.998,30 TL – Zam: 9.045,89 TL – Yeni maaş: 67.044,19 TL
- İstidlalci – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 52.944,93 TL – Zam: 8.762,39 TL – Yeni maaş: 61.707,31 TL
- İş ve Meslek Danışmanı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.936,20 TL – Zam: 9.091,94 TL – Yeni maaş: 64.028,14 TL
- İşletme Müdür Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 70.212,36 TL – Zam: 11.620,13 TL – Yeni maaş: 81.832,49 TL
- İşletme Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 73.606,53 TL – Zam: 12.181,88 TL – Yeni maaş: 85.788,41 TL
- İtfaiyeci (Amir) – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 51.169,77 TL – Zam: 8.468,60 TL – Yeni maaş: 59.638,37 TL
- Kaloriferci – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Kameraman – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Kaptan – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 52.944,93 TL – Zam: 8.762,39 TL – Yeni maaş: 61.707,31 TL
- Kaymakam – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 114.351,60 TL – Zam: 18.776,54 TL – Yeni maaş: 132.272,64 TL
- Kaymakam Adayı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.766,66 TL – Zam: 11.877,38 TL – Yeni maaş: 83.644,04 TL
- Kısım Amiri – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.321,37 TL – Zam: 8.909,19 TL – Yeni maaş: 63.230,56 TL
- Kimyager – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.369,10 TL – Zam: 11.181,79 TL – Yeni maaş: 82.550,89 TL
- Kit Müşaviri – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.369,10 TL – Zam: 11.181,79 TL – Yeni maaş: 82.550,89 TL
- Komiser – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.001,07 TL – Zam: 11.419,68 TL – Yeni maaş: 80.420,75 TL
- Komiser Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 68.442,87 TL – Zam: 11.327,29 TL – Yeni maaş: 79.770,16 TL
- Kontrolör-Başkontrolör – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 79.754,46 TL – Zam: 13.199,43 TL – Yeni maaş: 92.953,89 TL
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.231,41 TL – Zam: 8.280,20 TL – Yeni maaş: 58.511,61 TL
- Koruma ve Güvenlik Şefi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 48.852,16 TL – Zam: 8.040,35 TL – Yeni maaş: 56.892,51 TL
- Kuran Kursu Öğreticisi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.854,37 TL – Zam: 8.382,71 TL – Yeni maaş: 59.237,08 TL
- Kütüphaneci – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 53.496,20 TL – Zam: 8.853,62 TL – Yeni maaş: 62.349,82 TL
- Laborant – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 54.336,49 TL – Zam: 8.992,67 TL – Yeni maaş: 63.329,16 TL
- Liman Başkan Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.147,77 TL – Zam: 10.258,46 TL – Yeni maaş: 72.433,27 TL
- Mal Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.598,19 TL – Zam: 10.525,50 TL – Yeni maaş: 74.123,67 TL
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.178,97 TL – Zam: 10.290,62 TL – Yeni maaş: 72.469,59 TL
- Mali Hizmetler Uzmanı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.263,93 TL – Zam: 11.794,18 TL – Yeni maaş: 83.058,11 TL
- Matbaacı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Matematikçi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.382,50 TL – Zam: 9.662,30 TL – Yeni maaş: 68.044,80 TL
- Memur – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Mimar – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.459,12 TL – Zam: 11.459,47 TL – Yeni maaş: 80.918,59 TL
- Muayene Memuru – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 58.382,50 TL – Zam: 9.662,30 TL – Yeni maaş: 68.044,80 TL
- Muhabir – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Muhafaza Memuru – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Muhasebeci – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.373,50 TL – Zam: 8.369,81 TL – Yeni maaş: 58.710,31 TL
- Murakıp – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.584,87 TL – Zam: 9.033,80 TL – Yeni maaş: 63.616,66 TL
- Musahhih – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.684,38 TL – Zam: 8.388,26 TL – Yeni maaş: 59.072,64 TL
- Mutemet – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Mübaşir – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 44.949,79 TL – Zam: 8.192,21 TL – Yeni maaş: 57.692,00 TL
- Müdür – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.958,75 TL – Zam: 10.585,17 TL – Yeni maaş: 74.543,92 TL
- Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.281,54 TL – Zam: 10.396,95 TL – Yeni maaş: 72.678,49 TL
- Müezzin Kayyım – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.949,03 TL – Zam: 8.432,07 TL – Yeni maaş: 59.381,10 TL
- Müfettiş – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 79.517,94 TL – Zam: 13.160,22 TL – Yeni maaş: 92.678,16 TL
- Müfettiş Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 67.815,55 TL – Zam: 11.219,53 TL – Yeni maaş: 79.029,63 TL
- Müftü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 102.831,24 TL – Zam: 17.018,10 TL – Yeni maaş: 119.849,34 TL
- Mühendis – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.783,48 TL – Zam: 11.459,17 TL – Yeni maaş: 81.234,92 TL
- Mülkiye Müfettişi – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 99.157,90 TL – Zam: 16.410,63 TL – Yeni maaş: 115.568,53 TL
- Müsteşar – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 126.683,37 TL – Zam: 20.966,75 TL – Yeni maaş: 147.650,12 TL
- Müsteşar Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 114.970,19 TL – Zam: 19.027,57 TL – Yeni maaş: 133.997,76 TL
- Müşavir – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 101.675,02 TL – Zam: 16.827,22 TL – Yeni maaş: 118.502,24 TL
- Mütercim – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.127,37 TL – Zam: 8.314,24 TL – Yeni maaş: 58.441,61 TL
- Müze Araştırmacısı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 52.494,93 TL – Zam: 8.762,39 TL – Yeni maaş: 61.257,31 TL
- Nüfus Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.975,75 TL – Zam: 10.557,97 TL – Yeni maaş: 74.533,72 TL
- Odyolog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 57.776,97 TL – Zam: 9.562,08 TL – Yeni maaş: 67.339,05 TL
- Orman Muhafaza Memuru – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 52.237,64 TL – Zam: 8.645,33 TL – Yeni maaş: 60.882,97 TL
- Öğretim Görevlisi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 65.216,15 TL – Zam: 10.793,27 TL – Yeni maaş: 76.009,42 TL
- Öğretmen – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 51.546,53 TL – Zam: 8.530,95 TL – Yeni maaş: 60.077,48 TL
- Özel Kalem Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.767,64 TL – Zam: 12.771,64 TL – Yeni maaş: 89.938,42 TL
- Pedagog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.831,03 TL – Zam: 9.074,54 TL – Yeni maaş: 63.905,57 TL
- Polis – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.931,30 TL – Zam: 10.491,26 TL – Yeni maaş: 73.838,57 TL
- Profesör – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 93.647,34 TL – Zam: 15.468,23 TL – Yeni maaş: 109.115,57 TL
- Programcı – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 54.921,32 TL – Zam: 8.713,05 TL – Yeni maaş: 63.634,62 TL
- Psikolog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 55.527,92 TL – Zam: 9.189,87 TL – Yeni maaş: 64.717,79 TL
- Sağlık Fizikçisi – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 53.542,43 TL – Zam: 8.861,27 TL – Yeni maaş: 62.403,70 TL
- Sağlık Memuru – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.464,96 TL – Zam: 9.043,74 TL – Yeni maaş: 63.638,70 TL
- Sağlık Teknikeri – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 55.771,77 TL – Zam: 9.230,23 TL – Yeni maaş: 65.002,00 TL
- Sağlık Teknisyen Yardımcısı – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.060,94 TL – Zam: 7.954,09 TL – Yeni maaş: 56.015,03 TL
- Santral Memuru – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.495,48 TL – Zam: 8.026,60 TL – Yeni maaş: 56.521,49 TL
- Sayman – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 59.531,26 TL – Zam: 9.852,42 TL – Yeni maaş: 69.383,68 TL
- Saymanlık Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.003,90 TL – Zam: 10.430,35 TL – Yeni maaş: 73.434,27 TL
- Saymanlık Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.598,17 TL – Zam: 10.525,50 TL – Yeni maaş: 74.123,67 TL
- Seçim Müdürü – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.545,65 TL – Zam: 10.185,80 TL – Yeni maaş: 71.731,45 TL
- Sekreter – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.495,48 TL – Zam: 8.026,60 TL – Yeni maaş: 56.521,49 TL
- Sivil Savunma Uzmanı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.914,36 TL – Zam: 8.426,33 TL – Yeni maaş: 59.340,69 TL
- Sosyal Çalışmacı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.464,96 TL – Zam: 9.043,74 TL – Yeni maaş: 63.638,70 TL
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 115.017,58 TL – Zam: 19.043,41 TL – Yeni maaş: 134.052,98 TL
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 126.776,64 TL – Zam: 22.773,94 TL – Yeni maaş: 149.550,58 TL
- SGK Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.866,69 TL – Zam: 11.562,94 TL – Yeni maaş: 81.429,63 TL
- Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.918,06 TL – Zam: 11.902,44 TL – Yeni maaş: 83.820,49 TL
- Sosyolog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 57.776,94 TL – Zam: 9.562,08 TL – Yeni maaş: 67.339,02 TL
- Sportif Eğitim Uzmanı – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.364,25 TL – Zam: 8.335,28 TL – Yeni maaş: 58.699,53 TL
- Strateji Geliştirme Başkanı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 115.017,58 TL – Zam: 19.043,41 TL – Yeni maaş: 134.052,98 TL
- Şef – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.527,17 TL – Zam: 10.182,74 TL – Yeni maaş: 71.709,91 TL
- Şehir Plancısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 69.783,48 TL – Zam: 11.549,17 TL – Yeni maaş: 81.332,64 TL
- Şoför – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.311,73 TL – Zam: 7.995,59 TL – Yeni maaş: 56.307,32 TL
- Şube Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.573,90 TL – Zam: 10.521,48 TL – Yeni maaş: 74.095,38 TL
- Tabip (Uzman) – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 75.335,46 TL – Zam: 12.468,65 TL – Yeni maaş: 87.803,45 TL
- Tapu Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.284,98 TL – Zam: 10.473,46 TL – Yeni maaş: 73.758,44 TL
- Tapu Sicil Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.821,54 TL – Zam: 10.396,96 TL – Yeni maaş: 73.218,51 TL
- TBMM Genel Sekreteri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 141.063,50 TL – Zam: 24.106,15 TL – Yeni maaş: 165.169,65 TL
- Teknik Öğretmen – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 61.576,62 TL – Zam: 9.297,17 TL – Yeni maaş: 70.873,79 TL
- Teknik Ressam – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 52.944,93 TL – Zam: 8.762,39 TL – Yeni maaş: 61.707,31 TL
- Tekniker – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 53.477,71 TL – Zam: 8.850,56 TL – Yeni maaş: 62.328,27 TL
- Teknisyen – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.217,44 TL – Zam: 8.310,99 TL – Yeni maaş: 58.528,43 TL
- Teknisyen Yardımcısı – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.429,09 TL – Zam: 7.684,01 TL – Yeni maaş: 54.113,10 TL
- Terzi – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 7.661,06 TL – Yeni maaş: 53.951,47 TL
- Tıbbi Teknolog – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 54.464,96 TL – Zam: 9.043,74 TL – Yeni maaş: 63.508,70 TL
- Turizm Araştırmacısı – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 52.650,22 TL – Zam: 8.713,61 TL – Yeni maaş: 61.363,83 TL
- Tüketici Hakem Heyeti Raportörü – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.235,97 TL – Zam: 8.284,35 TL – Yeni maaş: 58.520,32 TL
- Usta Öğretici – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Uzman – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.364,25 TL – Zam: 8.335,28 TL – Yeni maaş: 58.699,53 TL
- Uzman (Kariyer) – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 80.859,71 TL – Zam: 13.338,28 TL – Yeni maaş: 94.197,99 TL
- Uzman Yardımcısı (Kariyer) – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 68.431,35 TL – Zam: 11.322,88 TL – Yeni maaş: 79.754,23 TL
- Üniversite Genel Sekreteri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 86.761,87 TL – Zam: 14.359,09 TL – Yeni maaş: 101.120,96 TL
- Vaiz – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 52.483,80 TL – Zam: 8.686,07 TL – Yeni maaş: 61.169,87 TL
- Vali – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 143.687,03 TL – Zam: 23.704,20 TL – Yeni maaş: 167.391,23 TL
- Vali Yardımcısı – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 107.562,12 TL – Zam: 17.704,50 TL – Yeni maaş: 125.266,62 TL
- Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.050,30 TL – Zam: 10.427,35 TL – Yeni maaş: 73.477,65 TL
- Vergi Dairesi Müdürü – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 64.125,19 TL – Zam: 10.612,82 TL – Yeni maaş: 74.737,99 TL
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 50.102,56 TL – Zam: 8.312,74 TL – Yeni maaş: 58.415,30 TL
- Veteriner Hekim – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 70.100,14 TL – Zam: 11.160,01 TL – Yeni maaş: 81.260,15 TL
- Veteriner Sağlık Teknikeri – 9/1 – Önlisans – Mevcut maaş: 54.816,06 TL – Zam: 8.965,05 TL – Yeni maaş: 63.781,11 TL
- Veteriner Sağlık Teknisyeni – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 53.142,55 TL – Zam: 8.795,09 TL – Yeni maaş: 61.937,65 TL
- Veznedar – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.827,17 TL – Zam: 8.080,90 TL – Yeni maaş: 56.908,07 TL
Yazı İşleri Müdürü – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 63.375,12 TL – Zam: 10.448,58 TL – Yeni maaş: 73.863,70 TL
- Yoklama Memuru – 9/1 – Lise – Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 8.009,94 TL – Yeni maaş: 56.408,34 TL
- Yurt Müdür Yardımcısı – 4/1 – Lisans – Mevcut maaş: 62.968,31 TL – Zam: 10.421,26 TL – Yeni maaş: 73.389,57 TL
- Yurt Müdürü – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 71.955,04 TL – Zam: 11.908,56 TL – Yeni maaş: 83.863,60 TL
- Yurt Yönetim Memuru – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 50.069,55 TL – Zam: 8.286,51 TL – Yeni maaş: 58.356,06 TL
- Yüksekokul Sekreteri – 1/1 – Lisans – Mevcut maaş: 72.906,18 TL – Zam: 12.065,97 TL – Yeni maaş: 84.972,15 TL
- Zabıt Katibi – 13/1 – Lise – Mevcut maaş: 51.166,31 TL – Zam: 8.468,02 TL – Yeni maaş: 59.634,33 TL
- Zabıta – 9/1 – Lisans – Mevcut maaş: 49.683,54 TL – Zam: 8.222,63 TL – Yeni maaş: 57.906,17 TL