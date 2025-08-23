Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
Hükümetle yapılan görüşmelerde istenen zammı alamayınca Hakem Kurulu'na üye göndermeme kararı alan Memur-Sen geri adım attı. Memur-Sen, kamu işvereninin uzlaşmazlık tutumu nedeniyle Hakem Kurulu'na üye göndereceğini açıkladı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'na üye gönderileceğini açıkladı.

MEMURA ZAM PAZARLIĞINDA SON DÖNEMEÇ

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen zamda ortak karara varamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını belirtti.

MEMUR-SEN GERİ ADIM ATTI

Bakan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" dedi. Kamu İşveren Heyeti, Hakem Kurulu'na başvurusunu iletirken, ilk başta başvurmayacaklarını söyleyen Memur-Sen ise geri adım attı. Memur-Sen Hakem Kurulu'na üye göndereceğini açıkladı.

HAKEM KURULU'NA ÜYE GÖNDERECEKLER

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci genele ilişkin kısımda kamu işvereninin memuru ve emekliyi yok sayan tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, üzerinde uzlaşılan 58 maddenin de yer aldığı toplantı tutanağı düzenlenmiştir. Memur-Sen olarak kamu işvereninin noterliğini yaptığını söylediğimiz Hakem Kurulu'na başvurmamamıza rağmen kamu işveren tarafı Hakem'e başvurarak Hakem sürecini başlattı. Bu süreçte kimi kesimler tarafından ısrarla Memur-Sen'in Hakem'e üye göndermeyerek toplu sözleşmenin Meclise taşınması gerektiğini ifade ettiğine şahit olduk. Bizler, daha önce hiç gerçekleşmeyen bu durum karşısında Kanun'un ilgili maddelerini dikkate alarak yaptığımız istişare ve değerlendirmelerde kamu görevlilerinin lehine ve aleyhine olacak durumları detaylı şekilde inceledik. Geldiğimiz noktada Hakem'e üye vermediğimizde oluşacak tabloda uzlaşılan ve Hakem'in önüne giden 58 maddenin yok sayılması ve önceki kazanımlarımızın akıbetinin belirsizliğe mahkum edilmesi kamu görevlisinin aleyhine olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme İçin Hakem Kurulu'na Üye GönderecekMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

"TOPLU SÖZLEŞME TBMM'YE GİDERSE AKIBETİ BELLİ OLMAZ

Toplu sözleşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi durumunda akıbetinin belli olmayacağı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Nitekim toplantı tutanağına kaydedilen üzerinde uzlaşı sağlanmış 58 maddede şube müdürlerinden şeflere, mühendislerden uzmanlara, Genel İdare Hizmetlerinden Yardımcı Hizmetlere birçok unvan için elde edilen gelir kalemleri söz konusudur. Toplu sözleşmenin Meclis'e gitmesi durumunda ise bunların akıbeti belirsizdir. Çünkü Meclis'in toplantı tutanağındaki tüm maddeleri dikkate alarak karar vermeyeceği açıktır. Neyin ne kadar verileceği ise meçhuldür.

Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini bir meçhule bırakmak Memur-Sen olarak uygun görmediğimiz bir hamledir. Bize, Hakem'e üye göndermeyin diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayan, sırtında yumurta küfesi olmayan, mezkur 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir. Biz sorumluluk makamında oturan yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil, akıl ve mantıkla bakıyor, ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için Kurul'da mücadele veriyoruz."

"KİMSE BİZE SENDİKACILIĞI ÖĞRETMEYE KALKMASIN"

Memur-Sen'in kamu görevlilerinin haklarını her zaman savunacağı belirtilen açıklama şu şekilde devam etti: "Meselenin bu boyutlarını bilinçli olarak görmezden gelen ve kitleyi yanlış bilgilendiren kesimlerin yönlendirmelerini dikkate almayacak kadar sendikal tecrübe ve birikime sahibiz. Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın. Bizim sorumluluğumuz öncelikle üyelerimize ve toplu sözleşme masasında temsil ettiğimiz kamu görevlilerinedir.

Memurun hak ve menfaatlerinden öte siyasi ve sendikal çıkarlarına kurban etmek isteyen hiç kimsenin bizleri kazanım elde edebileceğimiz yolu bırakarak meçhul bir yola tevessül etme maceracılığına sürüklemesine izin vermeyiz. Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız bu sorunun esas kaynağı mevcut sendika yasasıdır. Bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık da, tarafsız bir hakem kararı da mümkün değildir. Yapılması gereken öncelikle yeni bir sendika yasasının ivedilikle çıkarılmasıdır. Bizler Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Kimse bizden memuru meçhule bırakan yolu seçmemizi beklemesin."

İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan memurların merakla beklediği Hakem Kurulu toplantısından sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantının yarın yapılacağı belirtilirken, rakamın en geç 5 gün içinde açıklanacağı belirtildi.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KARARININ ÖNEMİ VE SÜRECİ

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

  • 2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
  • 2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
  • Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Ne oldu Ali Yalçın kulağını mı çektiler akıllı ol otur oturduğun yerde keyfini mi sür dediler ama ne demislerse doğru söylemişler otur ve bu milletin ahını al şunun şurasında ne kaldı ki öteki dünyaya

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazazede:

Adam haklı. Kimse sendikacılığı ve satıcılığı öğretmeye kalkmasın. Son dakikaya kadar mış gibi yapıp yine sattılar. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi ver ordan bi buçuk da işi bitirelim... Ayrıca bu heyetin adı nasıl Hakem oluyor? Hakem tarafsız olur... 11 üyenin 6 tanesi hükümetin üyesiyken adil mi? Böyle bir hakem ile maç yapmak ister misiniz? Devletin adaleti bitmiş. AKP'nin adaleti her yerden şaşmış.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiran Gündoğdu:

Gene sattılar memuru. Tükürüğünü yalamak buna denir. Kardeşim kazanım diye bahsettigin 58 maddeyi okudum içi boş şeyler. Geneli ilgilendiren bir konuda TBMM ye gitmesi en azından daha onurlu bir duruş olurdu.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Memurun en büyük handikapı sendikalardır.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Allah sizi bildiği gibi yapsın.Ali Yalçın yaptı yine yapacağını.Hani köpürüyordun,hani hakem heyetine güvenmiyordun.işte senin dirayetli bu kadarcık...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
Galatasaray'da ayrılık! Cuesta sağlık kontrolleri için Rusya'ya gitti

Galatasaray'da veda! Sağlık kontrolleri için Türkiye'den ayrıldı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
