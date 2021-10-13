TÜRSAB, Türk ve Yunan seyahat acentelerinin katılacağı turizm çalıştayı düzenleyecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yunan adalarına tur düzenleyen Türk ve Yunan seyahat acentelerini turizm çalıştayında bir araya getirecek.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, çalıştayın iki ülke arasında Kovid-19 salgını sebebiyle zarar gören ticari ve turistik faaliyetlere ilişkin sorunları ele almak, sürdürülebilir, güçlü bir dostluk ve komşuluk iş birliği ortamı yaratmak amacıyla düzenleneceği bildirildi.

Çalıştayda hızlı ve yapıcı adımların temellerinin atılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pandemi döneminde kapatılan deniz gümrük kapılarının açılmamasından dolayı feribot seferleri yapılamıyor. Komşu ülke vatandaşlarının seyahat edememesi iki ülkenin de turizm sektörünü derinden etkiliyor. Küresel salgının yol açtığı ekonomik yaraların sarılması için büyük gayretlerin gösterildiği bu dönemde, deniz gümrük kapılarının ve feribot seferlerinin açılması, iki ülke arasındaki turistik dolaşımın yeniden canlanması ve özel sektörün ikili ticari ilişkileri açısından büyük önem arz ediyor. Bu sebeple düzenlenecek çalıştayda, sektörün daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması ve dostluk-komşuluk ilişkileri için atılacak adımlar değerlendirilecek."

Açıklamada, benzer çalıştayların Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.