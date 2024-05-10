Edirne Yerel Tarih Grubu Tarafından Halk Konseri Gerçekleştirildi

Edirne Yerel Tarih Grubunca halk konseri gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezindeki konserde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları ve Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu sahne aldı.

Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve oyun havaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirne Yerel Tarih Grubu Sözcüsü Şükrü Akıllı, konser öncesi yaptığı konuşmada Rumeli ve Balkan kültürleri hakkında bilgi verdi.

Programda unutulmaya yüz tutmuş Rumeli, Balkan ve Edirne türkülerinin hikayelerini paylaşacaklarını belirten Akıllı, "Edirne Yerel Tarih Grubu olarak 22 yıldır halkımızı Edirne tarihi, kültürü ve değerleri konusunda uzman kişilerin sunumlarıyla her ayki toplantılarda aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Konsere Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı Güngör Mazlum ve sanatseverler katıldı.