Doğuş'un yeni işi
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Doğuş'un yeni işi

15.01.2021 19:04 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:08
Doğuş'un yeni işi

Ünlü şarkıcı, kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasının tanıtım çekimlerinin yapıldığı Kağıthane Art Yapım'da gazetecileri ağırladı.

Ünlü şarkıcı, kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasının tanıtım çekimlerinin yapıldığı Kağıthane Art Yapım'da gazetecileri ağırladı.

Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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