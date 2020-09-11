DİYARBAKIR Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı
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DİYARBAKIR Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadıDİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde odasında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Zehra E. (18), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı
11.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:41

Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde odasında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Zehra E. (18), hayatını kaybetti. Jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Zehra E., odasına geçti. İddiaya göre bir süre sonra odadan silah sesi geldi. Odaya koşan yakınları, Zehra'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehra E.'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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